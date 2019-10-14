В Центре «Мой бизнес» расскажут, как участвовать в закупках

В четверг, 17 октября, в Центре «Мой бизнес» пройдут очные консультации на тему разъяснения норм федерального закона № 44-ФЗ по процедуре участия в закупках. Эксперт ГКУ РС(Я) «Центра закупок РС(Я)» ответит на вопросы о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Консультации проведет заместитель начальника отдела по организационным вопросам и работе с заказчиками Центра закупок РС(Я) Николай Гуляев.

«В сфере регулирования закупок по закону №44-ФЗ внесено много изменений. Чтобы предприниматели были в курсе всех новшеств и нюансов участия в торгах мы пригласили эксперта Центра закупок РС(Я)», – пояснила организатор, менеджер Центра «Мой бизнес» Нюргуяна Кириллина.

ВНИМАНИЕ!

Время проведения прямого эфира в сети Instagram с 16:00 до 16:30;

Индивидуальные консультации очно и по телефону будут проводиться с 15:00 до 17:00.

Дополнительно задать вопросы можно:

— через Портал малого и среднего предпринимательства portal.b14.ru (вкладка в правом нижнем углу «Напишите нам, мы online»);

— через мессенджер Whatsapp по номеру 8 924 595-35-63;

— по телефону горячей линии 8-800-100-58-80.

Ждем представителей малого и среднего бизнеса по адресу: г. Якутск, ул.Кирова, 18, блок Б, 1 этаж.