В центре «Мой бизнес» рассказали, какие меры поддержки есть для самозанятых якутян

С 1 июля 2020 года в Якутии появилась возможность перейти на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», который также называют налогом для самозанятых.

Напомним, что самозанятые граждане — физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.

Самозанятые могут формировать чек, получать налоговый вычет в приложение «Мой налог» или в личном кабинете налогоплательщика. За ними сохраняется выбор по уплате пенсионных и страховых взносов, так как нет обязательств или фиксированной суммы взносов, а также в периоды «простоя» самозанятым не начисляется налог.

По данным УФНС России по Республике Саха (Якутия), с 1 июля 2020 года на учет в налоговых органах в качестве «самозанятых» граждан по данным от 8 сентября 2020 года встали 2.402 налогоплательщика Якутии.

Самозанятые вправе претендовать на меры господдержки. Среди них — льготные кредиты, льготы по налогам, консультации и бизнес-обучение.

Также теперь самозанятые могут выступать поставщиками товаров и услуг на госзакупках. Эта мера будет действовать до 2028 года — на период проведения эксперимента по введению налога на профессиональный доход.

Соответствующий документ 8 июня 2020 подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Самозанятые Якутии могут получить информационно-консультационную поддержку через центр ГАУ РС (Я) Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия). Так с 26 июня на Портале МСП Якутии Portal.b14.ru работает специальный раздел для самозанятых граждан. В новом разделе «Самозанятые» Портала МСП Якутии можно найти информации о налоге на профессиональный доход, пошаговую инструкцию для регистрации в приложении «Мой налог», ознакомиться с доступными преференциями и найти ответы на часто задаваемые вопросы о самозанятости.

Кроме того, Центр «Мой бизнес» ведет работу по проведению тематических мероприятий для бизнеса в онлайн режиме. В сервисе «Календарь мероприятий» Портала МСП Якутии предприниматели могут узнать о ближайших мероприятиях, в том числе о тематических «горячих линиях» с экспертами, а также подключиться к онлайн-вебинарам, мастер-классам и круглым столам.

В ходе вебинаров спикеры делятся успешным опытом ведения бизнеса, учат ориентироваться в мерах государственной поддержки, расскажут об актуальных трендах бизнеса. В том числе вы можете найти записи вебинаров «Как оформлять самозанятому свои услуги, работы» и «Как стать самозанятым?» с участием руководителя агентства по защите прав налогоплательщиков «НалогЯкт», общественный омбудсмен по налогам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей по РС (Я) Александры Окороковой.

Все записи вебинаров сохраняются на Портале МСП Якутии во вкладке «Онлайн-обучение», а также на YouTube-канале «Предприниматель Якутии».

В разделе «Финансовая поддержка» на Портале МСП Якутии размещена информация о льготном кредитовании самозанятых МСП Банка «Продукт кредитования «Самозанятые» на организацию и развитие предпринимательской деятельности самозанятых граждан, осуществляемой в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В рамках программы сумма кредитования может дойти до 500 тысяч рублей предоставляется без залога и до 5 млн рублей – с минимальными требованиями к обеспечению. При этом размер процентной ставки по кредиту составит 8,5% на срок не более 36 месяцев. А расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.

Кроме того, для налогоплательщиков специального налогового режима предусмотрен налоговый вычет в размере 10 000 рублей, который предоставляется государством единожды и расходуется постепенно. Бонус в размере 10 000 рублей расходуется постепенно, уменьшая сумму налога к уплате на 1% и 2%, в зависимости от кого получен доход. Уменьшение бонуса производится автоматически при формировании каждого чека. Бонус предоставляется один раз и действует до полного его списания.

Подробную информацию о том, как зарегистрироваться в качестве самозанятого и узнать какие меры поддержки доступны плательщикам налога на профессиональный доход можно узнать:

В специальном разделе «Самозанятые» на Портале МСП Якутии Portal.b14.ru.

По горячей линии ГАУ РС (Я) Центра «Мой бизнес» горячей линии 8-800-100-58-80

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