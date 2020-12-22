В Центральных электрических сетях награждены лучшие работники

В Центральных электрических сетях ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) в рамках празднования Дня энергетика и 55-летия сетевого предприятия в удаленном формате состоялось награждение лучших работников по итогам 2020 года: за вклад в развитие Центрального энергорайона Республики Саха (Якутия) производственными наградами отмечены 358 энергетиков.

В этот самый короткий световой день в году, в день зимнего солнцестояния, наша страна по доброй традиции отмечает профессиональный праздник всех работников энергетической промышленности. Персонал ЦЭС на протяжении 55 лет стоит на страже тепла и света в домах якутян: днем и ночью, в знойную жару и зимнюю стужу и даже во время всемирной пандемии ни на минуту не прекращая выполнять свою главную задачу по обеспечению качественным электроснабжением каждого потребителя Центральной Якутии.

Сегодня, 22 декабря, высокими ведомственными наградами были награждены лучшие работники сетевого предприятия. Почетной грамотой Министерства энергетики Российской Федерации отмечен начальник Покровского РЭС Сергей Первухин. Благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации награжден главный инженер Томпонского РЭС Игорь Руденко.

Почетной грамотой ПАО «РусГидро» отмечен начальник Центрального РЭС Алексей Березовский, Благодарность ПАО «РусГидро» объявлена электромонтеру Центрального РЭС Олегу Городилову, электромонтеру Намского РЭС Василию Житову, мастеру участка Эльдиканского РЭС Игорю Огородникову.

За заслуги в области энергетического комплекса, вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетний добросовестный труд и активную общественную деятельность Почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Саха (Якутия)» присвоено главному инженеру ЦЭС Михаилу Варейкис. Нагрудным Знаком отличия РС(Я) «Гражданская доблесть» награжден бывший директор ЦЭС, главный специалист Службы релейной защиты, автоматики и измерений ЦЭС Александр Захаров.

Грамотой Правительства РС(Я) отмечена слесарь Томпонского РЭС Галина Лопатина. Грамотой Главы РС(Я) награжден электрогазосварщик Эльдиканского РЭС Михаил Рахимов. Знак отличия «Почетный энергетик города Якутска» вручен заместителю главного инженера Центрального РЭС Евгению Соколову.

По приказу Министерства ЖКХ и энергетики РС(Я) звание «Почетный работник энергетики Республики Саха (Якутия)» присвоено ведущему инженеру Службы технического обслуживания и ремонта Людвиге Усмановой, начальнику Таттинского РЭС Исламу Сейдалову, мастеру участка Покровского РЭС Данилу Карпову. Почетным званием «Ветеран труда ПАО «Якутскэнерго» отмечены 9 работников предприятия. Имя электромонтера Чурапчинского РЭС Александра Чепалова будет занесено на Доску Почета ПАО «Якутскэнерго».

В этот праздничный день мы от всей души поздравляем всех тех, кто связал свою судьбу с жизненно важной отраслью.

С Днем энергетика, коллеги! Новых производственных достижений и крепкого здоровья!