В центральную Якутию приносит дым от пожаров в Алданском и Усть-Майском районах

Вследствие лесных пожаров на значительной территории северной части Хабаровского края, а также лесных пожаров в труднодоступных местах Алданского и Усть-Майского районов в центральной части Якутии наблюдается задымление.

На текущий момент в самих центральных районах лесных пожаров нет. Согласно прогнозам ФГБУ «ЯУГМС» к 7 августа дым должен рассеяться, сообщает тгк Земля бизонов