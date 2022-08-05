05.08.2022
18:57
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Погода

В центральную Якутию приносит дым от пожаров в Алданском и Усть-Майском районах

Вследствие лесных пожаров на значительной территории северной части Хабаровского края, а также лесных пожаров в труднодоступных местах Алданского и Усть-Майского районов в центральной части Якутии наблюдается задымление.

На текущий момент в самих центральных районах лесных пожаров нет. Согласно прогнозам ФГБУ «ЯУГМС» к 7 августа дым должен рассеяться, сообщает тгк Земля бизонов

Фото: тгк Земля бизонов
Источник: тгк Земля бизонов

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