В «Центральном» состоялась премьера «Лёд» — 2

В День влюбленных, 14 февраля в кинотеатре «Центральный» состоялась большая премьера второй части кинохита «Лёд».

На премьере традиционно прошли игры и конкурсы с призами от «Центрального», которых провел шоумен Петр ГОВОРОВ, также состоялось оглашение результатов совместного романтического мероприятия для пар Окружного центра народного творчества «городской округ» г.Якутск, ДК «Надежда» с.Пригородный и кинотеатра.

Днём на светодиодном наружном экране молодой человек признался в любви своей половинке и сделал ей эпичное предложение выйти за него замуж, девушка Лиана, на радость собравшихся, сказала свое заветное «Да!».

По сюжету фильма, главный герой, звезда местного хоккея, в исполнении Александра ПЕТРОВА после гибели своей супруги пытается воспитать свою дочь и оградить ее от фигурного катания, так как он уверен, что его жена погибла именно от старых травм, полученных на занятиях этим видом спорта.

В остальных ролях — Мария АРОНОВА, Надежда МИХАЛКОВА, Аглая ТАРАСОВА, Виталия КОРНИЕНКО. Для якутян фильм может быть интересен и тем, что в эпизодической роли сыграла наша землячка, юная фигуристка Лида СЕЛЕЗНЕВА.

Наталья, зрительница: «Мы пришли с мужем на премьеру фильма именно в» Центральный», так как у нас первое свидание было именно тут. А сейчас у нас подрастают уже трое детей. Всех с праздником, любите друг друга! Фильм понравился, даже вездесущий ПЕТРОВ не раздражал как обычно. Девочка сыграла просто блестяще, и поёт, и катается на профессиональном уровне. Ещё удивила дочь Никиты МИХАЛКОВА, сыграла очень естественно и органично».