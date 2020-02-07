В «Центральном» прошла премьера «Хищных птиц»

6 февраля в столичном кинотеатре «Центральный» состоялась премьера долгожданная премьера кинокомикса «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» с участием Марго Робби («Волк с Уолл-стрит») и Эвана Макгрегора («Доктор Сон») по мотивам знаменитых комиксов из вселенной Бэтмена издательства DC.

Во время премьеры зрителям были предложены игры и призы от спонсоров — кинотеатра» Центральный» и тату-салона «Катана».

Фильм рассказывает о том, как после тяжелого расставания со злодеем Джокером, Харли Квинн решает, наконец, стать сильной и независимой женщиной.

Однако новость об их расставании узнает весь Готэм, и так как у нее нет больше защиты и неприкосновенности, за Харли Квинн начинается настоящая охота, ведь в свое время она насолила многим серьезным людям этого славного города..

Фильм блещет яркой картинкой, отличным саундтреком, потрясающей актерской игрой вышеуказанных Робби и Макгрегора, форменными шутками, запоминающимся саундтреком и экшеном нон-стоп, впрочем со всем, как мы любим в экранизациях комиксов.

Интересный факт. Фильм снимала дебютантка Кэти Янь, у которой это был первый блокбастер, не знаю, зачем выбрали именно ее кандидатуру, но в итоге она была заменена на постановщика трюков Чада Стахельски («Джон Уик»), данная замена очень бросается в глаза — настоящие киноманы сразу определили, какие именно сцены поставлены Янь, а какие Стахельски.

Игорь, зритель: «Фильм очень эффектный. Марго Робби порадовала. Но сюжет немного феминистский, нет ни одного положительного персонажа — мужчины. Я давно не был в» Центральном», он очень изменился в лучшую сторону. Буду сюда ходить почаще».