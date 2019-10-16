16.10.2019
18:34
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Культура & Образование

В «Центральном» прошел показ режиссерского дебюта актера Саха театра

14 октября кинотеатр «Центральный» организовал для  воспитанников «Республиканского техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов» бесплатный показ новой якутской комедии «Экспедиция» — режиссёрский дебют известного актёра Саха Академического театра Гаврила Менкярова. 

Ребята очень высоко оценили данный фильм и благодарят создателей за массу приятных эмоций и хорошего настроения на целый год.

Дети рекомендуют сходить в кинотеатр «Центральный» и  посмотреть приключенческую комедию  «Экспедиция»  всем жителям и гостям  нашей столицы.

Руководство ГБПОУ РС (Я) «Республиканский техникум – интернат профессиональной и медико — социальной реабилитации инвалидов» сердечно благодарит администрацию кинотеатра  и лично генерального директора — Данилова Александра Джуровича,  за возможность посещать кино бесплатно  и проявленную чуткость, внимание нашим детям. 

Фото: АО "Кинотеатр Центральный"
Источник: АО "Кинотеатр Центральный"
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