В «Центральном» прошел показ режиссерского дебюта актера Саха театра

14 октября кинотеатр «Центральный» организовал для воспитанников «Республиканского техникум-интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов» бесплатный показ новой якутской комедии «Экспедиция» — режиссёрский дебют известного актёра Саха Академического театра Гаврила Менкярова.

Ребята очень высоко оценили данный фильм и благодарят создателей за массу приятных эмоций и хорошего настроения на целый год.

Дети рекомендуют сходить в кинотеатр «Центральный» и посмотреть приключенческую комедию «Экспедиция» всем жителям и гостям нашей столицы.

Руководство ГБПОУ РС (Я) «Республиканский техникум – интернат профессиональной и медико — социальной реабилитации инвалидов» сердечно благодарит администрацию кинотеатра и лично генерального директора — Данилова Александра Джуровича, за возможность посещать кино бесплатно и проявленную чуткость, внимание нашим детям.