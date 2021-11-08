В Центральном энергорайоне Якутии открываются новые мобильные классы по охране труда

Энергетики из Намского, Борогонского и Чурапчинского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (Группы РусГидро) введут в работу современные мобильные классы по охране труда. Ранее аналогичные классы были открыты в Покровском, Бердигестяхском, Амгинском, Таттинском и Майинском районах электрических сетей.

Мобильные классы призваны обеспечить все необходимые условия для обучения работников правилам безопасности при проведении работ. Они представляют собой аудиторию со всем необходимым оборудованием: компьютерами, проекционными аппаратами и тренажёрами по оказанию первой помощи. Также они оснащены специализированной литературой по охране труда.

«Якутскэнерго уделяет самое пристальное внимание безопасности труда, поскольку работа энергетиков неизменно остаётся не только важной и нужной, но и опасной. Благодаря новым современным мобильным классам даже новые работники после прохождения обучения смогут продемонстрировать высокий уровень знаний, а при преступлении к своим трудовым обязанностям – отсутствие нарушений требований безопасности труда», — отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

На данный момент в районах электрических сетей проходит комплектация аудиторий. Уже в ближайшее время работники Намского, Борогонского и Чурапчинского РЭС приступят к обучению в новых классах по охране труда и пожарной безопасности.