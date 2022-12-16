В чём встречать Новый год: Цвета, идеи и образы

От классики до эпатажа: якутский стилист Дарья Габышева советует, в чем встречать Новый год.

Яркие образы с пайетками, перьями и другими броскими аксессуарами помогут окунуться в праздник с головой.

В самую яркую ночь в году каждая девушка мечтает выглядеть безупречно. Ведь трудно представить себе более подходящий повод, чем Новый год, чтобы наконец примерить образы, которые невозможно надеть в будние дни. В предновогоднем материале ЯСИА якутский стилист Дарья Габышева (Bronislava May) советует не откладывать далеко платья с пайетками, блестящие топы, корсеты, твидовые костюмы, и другие яркие атрибуты, потому что именно они помогут вам окунуться в праздник с головой.

По словам стилиста, если вы планируете отправиться в гости или на новогоднюю вечеринку, то можно дать волю фантазии: начиная от броских аксессуаров, заканчивая всевозможными нарядами с перьями. Также не стоит забывать и про новогоднюю классику — пайетки.

«В Новый год всегда будут актуальны пайетки, их можно использовать в юбках, жакетах, топах, платьях, корсетах, брюках. Лучше всего выбирать пайетки нейтральных цветов. Такие образы будут уместными для праздника, а также пригодятся и после полуночи. Их можно будет сочетать с базовыми вещами даже в будние дни. К примеру, пайеточные брюки можно будет носить со свитшотом — это будет выглядеть уместно и при этом ярко», — пояснила Дарья Габышева.

Новогодние тренды — 2023

Для тех, кто хочет быть в тренде в новогоднюю ночь, Дарья Габышева рекомендует присмотреться к эффектному образу. Она напомнила, что одним из самых популярных трендов этого года являются перья.

«Этот тренд нужно использовать здесь и сейчас. В будущем сезоне перья будут уже менее популярными, потому что они не очень практичные. Если вы празднуете Новый год на вечеринке с друзьями или же это корпоратив, то такие детали, как перья будут очень уместны. В случае, если вы будете отмечать праздник в домашних условиях, то перья будут только мешать и затормаживать подготовку к бою курантов», — отметила Дарья.

Среди беспроигрышных нарядов для празднования Нового года стилист указала платья из тафты и органзы: полупрозрачные, летящие с добавлением ярких аксессуаров.

«Например, сумки с перьями, декоративные стразы на обуви, серьги-люстры, объемные чокеры на шее, пять колец на одной руке. Также рекомендуется выбирать более яркие цвета для того, чтобы была обозначена праздничность. Все это будет выглядеть очень эффектно», — добавила она.

Домашний образ

Если праздничную ночь вы готовитесь встречать в кругу семьи в домашних условиях, то, возможно, вам будет важна практичность наряда. Тогда лучше отдать предпочтение уютному свитеру с оленями. Дарья Габышева поделилась, как интересно обыграть образы домочадцев.

«Для празднования Нового года дома можно также тщательно подготовиться. Чтобы воспоминания новогодней ночи получились более эффектными, можно договориться с домочадцами об определенном дресс-коде. Это могут быть одинаковые оттенки или предметы одежды. Даже для домашнего образа можно подобрать стильные решения», — сказала стилист.

Выбор обуви

Кэрри Брэдшоу, главная героиня популярного телесериала, бежала к подругам в праздничную ночь в ботильонах на шпильке. Однако Дарья Габышева советует надевать более комфортную обувь, чтобы не отягощать праздник дискомфортом в случае неправильного выбора.

«Обувь является очень важным элементом образа, потому что именно она будет показывать ваши намерения. В этом случае, это касается в основном перемещений по нашему холодному и заснеженному городу. Старайтесь выбирать комфортную обувь, чтобы не жалеть в середине праздника о выборе неудобных, но возможно очень красивых туфель. Ну, или можно взять сменную обувь, чтобы вы и ваши туфли не пострадали. Ведь главное в эту ночь — веселиться и получать удовольствие!», — отметила Дарья.

Стилист подчеркнула, что в первую очередь во время праздника будет всё решать именно ваш настрой и как вы чувствуете себя в своем образе.

«Новый год — это тот праздник, на котором нужно веселиться и быть счастливым, поэтому выбирайте одежду, в котором вам будет комфортно веселиться, двигаться и просто хорошо проводить время. Можно выбирать абсолютно все вариации стиля: от безумно яркого до классического черного. В своем образе нужно чувствовать комфортно на все 100%, тогда любой праздник будет вам в радость, а не в тягость», — посоветовала Дарья Габышева.