07.09.2022
10:06
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Общество

В Чыаппара ввели благоустроенное общежитие

В селе Чыаппара Алагарского наслега состоялась торжественная церемония ввода нового благоустроенного общежития для специалистов.

«Сегодня все регионы конкурируют за молодых, талантливых и предприимчивых людей. Для их привлечения в село необходимо создавать комфортные условия. Пусть новое общежитие будет теплым, уютным и дарит немало счастливых моментов для жильцов!», — приветствовал глава Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев.

С приветственной речью выступили начальник управления образования Юрий Посельский, директор Алагарской СОШ имени Г.Д. Протодьяконова  Валентина Максимова. Символическую красную ленту перерезали С.А.Саргыдаев, глава наслега Н.П.Попов, учитель истории В.Я.Яковлев.

Для участников открытия нововведенного объекта организована экскурсия по общежитию, где они осмотрели жилые комнаты, санузлы и.т.д.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»

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