19.10.2021
13:35
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Сельская жизнь

В Чурапчу завозят корма

В Чурапчинском улусе идет завоз зернофуража и комбикорма, местного и алтайского производства, а также будут соли из села Кемпендяй и Республики Татарстан. Об этом рассказал начальник управления сельским хозяйством Александр Сивцев.

На территории улуса заготовлено 22 800 тонн, то есть 84% от плана. Некоторые наслега, например, Мындагай, Мырыла, Кытанах, свои планы по заготовке сена выполнили на 100%.  Было задействовано более 40 мобильных бригад. Они все выполнили общий план на 8100 тонн сена.

В данное время идет завоз сена из вне региона. Пока завезли 763 тонн, которые уже доставлены нуждающимся наслегам. Еще 500 тонн в пути. Всего планируется — 14,6 тысяч тонн сена. 

В всего в районе на зимовку планируют 20 тысяч крупного рогатого скота, более 16 тысяч лошадей. 

Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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