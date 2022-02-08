В Чурапчу на место ЧП отправляют спецтехнику

Филиалом «Коммункомплектация» ГУП «ЖКХ РС (Я)» ведется подготовка к отправке в Чурапчу спецтехники с материалами производственно-технического назначения.

В 10:20 часов по окончании сварочных работ начата подпитка тепловых сетей: температура подачи — 75 градусов, обратка — 47 градусов.

На место прибыла аварийная бригада Таттинского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» в составе шести человек и одной единицы спецтехники.

Четыре аварийные бригады проводят ревизию тепловых сетей и запорной арматуры.

На 11:30 часов поводится спуск воздуха с компенсатора по адресу ул. Петровского, 29

По уточненной информации аварийно-диспетчерской службы Чурапчинского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)», под ограничением находятся 180 жилых домов, их них 11 многоквартирных домов.

Напомним: