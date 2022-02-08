В Чурапчу на место ЧП отправляют спецтехнику
Филиалом «Коммункомплектация» ГУП «ЖКХ РС (Я)» ведется подготовка к отправке в Чурапчу спецтехники с материалами производственно-технического назначения.
В 10:20 часов по окончании сварочных работ начата подпитка тепловых сетей: температура подачи — 75 градусов, обратка — 47 градусов.
На место прибыла аварийная бригада Таттинского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» в составе шести человек и одной единицы спецтехники.
Четыре аварийные бригады проводят ревизию тепловых сетей и запорной арматуры.
На 11:30 часов поводится спуск воздуха с компенсатора по адресу ул. Петровского, 29
По уточненной информации аварийно-диспетчерской службы Чурапчинского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)», под ограничением находятся 180 жилых домов, их них 11 многоквартирных домов.
Напомним:
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я)
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