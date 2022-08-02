02.08.2022
20:06
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Медицина
В Чурапчинскую ЦРБ по нацпроекту поступил рентген-аппарат
В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Чурапчинской ЦРБ поступил новый рентген аппарат.
«Технику доставили в медучреждение, в ближайшее время приедут специалисты для монтажа и настройки», — сказал главный врач ЦРБ Артём Ксенофонтов.
Аппарат Дуограф Р-500, за место устаревших снимков, теперь врач получает более качественное цифровое изображение, которое можно в мельчайших подробностях изучить на компьютере. С помощью дуографа медики исследуют органы грудной клетки, костно-суставной системы, почек и брюшной полости
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)
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