02.08.2022
20:06
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Медицина

В Чурапчинскую ЦРБ по нацпроекту поступил рентген-аппарат

В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Чурапчинской ЦРБ поступил новый рентген аппарат.

«Технику доставили в медучреждение, в ближайшее время приедут специалисты для монтажа и настройки», — сказал главный врач ЦРБ Артём Ксенофонтов.

Аппарат Дуограф Р-500, за место устаревших снимков, теперь врач получает более качественное цифровое изображение, которое можно в мельчайших подробностях изучить на компьютере. С помощью дуографа медики исследуют органы грудной клетки, костно-суставной системы, почек и брюшной полости

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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