В Чурапчинском улусе выздоровело 92 % заболевших коронавирусом

92 % пациентов от общего числа заболевших выздоровели после прохождения лечения от новой коронавирусной инфекции в Чурапчинском улусе. Об этом сообщил главный врач Чурапчинской Центральной районной больницы Артем Ксенофонтов.

«На сегодня в районе сохраняется стабильная ситуация, наблюдается высокий процент выздоравливающих. На днях выписываем самого пожилого 95-летнего пациента», — поделился главный врач.

Он отметил, что за последние две недели наблюдается снижение количества заболевших. Этому способствует, проведенная совместная работа улусного Оперштаба, отделения Управления Роспотребнадзора по предупреждению нераспространения коронавирусной инфекции, повышение сознательности жителей улуса, а также строгое повсеместное соблюдение санитарно-гигиенических требований. Сейчас стационар заполнен на 50%, также есть пациенты, которые продолжают лечение в амбулаторных условиях.

Чурапчинский улус обеспечен лекарственными препаратами. Начали поступать бесплатные лекарства для больных, которые лечатся на дому. Обеспечение этими препаратами будет предусмотрено, в первую очередь, социально-незащищенным слоям населения.

Лаборатория улуса имеет возможность определения ИХА-антигены, ИХА-антитела и ИФА-антитела в течение суток. Все тесты проводятся по показаниям.

При поддержке Минздрава Якутии и республиканского Оперштаба переданы два аппарата ИВЛ. В медицинское учреждение улуса поступили кислородные концентраторы, приобретенные на средства улусного бюджета и Чурапчинского, Хоптогинского и Сыланского наслегов. Ранее для ЦРБ были приобретены рециркуляторы, а также для нужд медиков администрацией района выделены автомашины.

Напомним, что в Чурапчинском улусе ужесточены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции.