В Чурапчинском улусе выявили сильнейших в стрельбе из лука

В селе Чурапча в спорткомплексе имени Александра Федотова состоялся уже II Республиканский турнир среди женщин и мужчин по стрельбе из лука в память многократного чемпиона и призера России и Республики Саха по стрельбе из лука Михаила Михайловича Филиппова.

«Как тренер, Михаил Михайлович воспитал много спортсменов-лучников, он, несомненно, яркий спортсмен, внес большой вклад в развитие лучного спорта в Якутии. Его сыновья организовали отличный турнир на высшем уровне», — отметил председатель улусного Совета народных депутатов Афанасий Захаров.

В турнире участвовали 13 команд, в том числе 12 девушек, 11 парней, 23 женщин, 28 мужчин, среди ветеранов 12 женщин и 10 мужчин. Соревнования с самого начала шли очень напряженно. На второй день за первенство состязались ветераны спорта. Отрадно было видеть, как команды Томпонского, Горного, Мегино-Кангаласского, Верхне-Вилюйского, Намского, Хангаласского, Кобяйского, Нюрбинского, Таттинского, Усть Алданского, Чурапчинского и города Якутска приехали на чемпионат в спортивных костюмах в национальном стиле.

Главным судьей всего турнира стал сын Александр Филатов, другой сын Михаил Филатова помогал в организации. Михаил первый из народа саха мастер спорта международного класса по стрельбе из лука, полный тезка своего отца Михаил Михайлович Филатов.

В последние годы в Чурапчинском улусе этот вид спорта активно развивается. Люди независимо от их возраста занимаются стрельбой из лука, покупают себе спортивный лук, увлеченно оттачивают свое мастерство.