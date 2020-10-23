В Чурапчинском улусе вручили премию имени Прасковьи Борисовой

В Чурапчинском улусе вручена премия имени Прасковьи Ильиничны Борисовой, вдове участника Великой Отечественной войны, ветерану тыла и труда, матери 13 детей, жительнице села Сылан Александре Макаровой и многодетной матери 6 детей, активистке из села Хайахсыт Ньургуйаане Бандеровой.

Молодая мама и ее семья удостоены звания «Лучшая семья — 2019» и стали победителями улусной ярмарки «Богатое подворье — 2019».

С 2012 года ежегодно в рамках республиканского Дня матери премия имени Прасковьи Ильиничны Борисовой торжественно вручается двум лучшим матерям Чурапчинского улуса за особые заслуги в воспитании детей, активную гражданскую позицию, личный вклад в развитие и общественную жизнь улуса. Прасковья Ильинична Борисова внесла весомый вклад в развитие дошкольного образования улуса.

Отметим, что в Якутии проходит месячник, посвященный Дню матери. День матери в Республике Саха (Якутия) отмечается каждое третье воскресенье октября. В этом году этот праздник выпадает на 18 октября 2020 г. Еще один праздник, посвященный матерям – Всероссийский День матери пройдет в последнее воскресенье ноября.

