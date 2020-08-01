В Чурапчинском улусе вручены ключи от двух 4-х квартирных благоустроенных домов

В труднодоступном участке Хахыях Чурапчинского улуса состоялось торжественное вручение ключей 8 семьям в двух 4-х квартирных благоустроенных домах. Дома построены по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда».

«В нашем районе это большое событие. Из 104 квартир по всему улусу, которые мы введем в этом году по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда», восемь первых завершили именно в отдаленном населенном пункте Хахыях. В улусе мы придерживаемся политики поддержки и развития малых сел. Комфортные условия жизни – это мощная мотивация для сельчан», — сказал глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын.

Он отметил, что за время действия первого этапа программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» было введено 350 благоустроенных квартир в улусе, из них в наслегах 60 квартир. На втором этапе до 2024 года более 600 семей получат ключи от новых квартир. Глава улуса также сообщил, что в районе продолжается строительство новых объектов и школ.

Слова благодарности сказала глава Соловьевского наслега Мария Кронникова. Она отметила, что в села возвращаются молодые семьи, рождаются дети. Благодаря усилиям руководства республики и улуса строительство новых жилых обьектов стало локомотивом возрождения и развития отдаленных населенных пунктов.

В конце мероприятия благодарности главы вручены руководителю Дмитрию Захарову, строителям ООО «Ампир», которые первыми в сжатые сроки завершили строительство двух 4-х квартирных благоустроенных дома.