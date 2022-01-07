В Чурапчинском улусе вручен первый сертификат «Дети столетия»

В Чурапчинском улусе прошла торжественная выписка новорожденных. Среди них первый родившийся ребенок в 2022 году. Сертификат на целевой капитал «Дети столетия» получила мама, которая родила 2 января девочку. Выписка прошла Чурапчинской центральной районной больнице им. П.Н. Сокольникова.

Напомним, что глава Якутии Айсен Николаев в послании объявил, что каждый ребёнок, родившийся в этом году получит сертификат на 100 тысяч рублей в честь 100-летия ЯАССР и Года матери в Якутии. 30 декабря 2021 года был подписан указ об установлении целевого республиканского капитала «Дети столетия» при рождении или усыновлении детей, родившихся в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, в семьях, проживающих в республике.