В Чурапчинском улусе вакцинировано 29 % населения

Глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН на планерке в онлайн режиме особое внимание уделил вопросам усиления профилактики и противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории улуса. Он отметил, что ситуация по распространению коронавирусной инфекции в улусе остается напряженной.

Руководитель районного управления Роспотребнадзора Туйаара КУЗЬМИНА отметила, что в данное время заболевают, в основном, люди среднего возраста.

«Вакцинацией охвачено всего 29% населения, что мизерно по отношению количества жителей улуса. Вследствие этого, принято решение, что национальный праздник Ысыах будет проведен в онлайн режиме, поскольку есть очень большой риск заражения не вакцинированной части населения муниципального района», — отметила она.

Несмотря на то, что в данное время работниками медучреждений улуса активно ведется вакцинация населения, желающих получить вакцину немного, поэтому усилены меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, масочного режима, социальной дистанции, ведутся родительско-педагогические рейды и рейды ПДН и КДН для профилактики заболеваемости среди детей.