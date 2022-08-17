17.08.2022
09:55
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Происшествия

В Чурапчинском улусе в результате ДТП погибли два человека

Водитель получил право управления транспортом два месяца назад 

16 августа в 20:35 в дежурную часть ОГИБДД ОМВД России по Чурапчинскому району поступило сообщение о том, что на 138 км. ФАД «Колыма» произошло ДТП с пострадавшими.

В ходе проверки информации предварительно установлено, что 22-летний молодой человек, управляя автомашиной «Тойота Виш», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с проезжей части.

В результате ДТП два человека – 51-летний мужчина и 23-летняя девушка, от полученных травм скончались на месте происшествия. Один пассажир с различными травмами был доставлен в местную больницу. Сам водитель не пострадал. В момент автоаварии никто из них не был пристегнут ремнями безопасности.

Выяснилось, что водитель получил удостоверение на право управления транспортными средствами два месяца назад.

Материалы по факту ДТП переданы в следственные органы.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости выбирать скорость движения транспортных средств с учетом погодных и дорожных условий. Водители и пассажиры транспортных средств должны быть пристегнуты ремнями безопасности. При движении на дальние расстояния водителям необходимо соблюдать режим труда и отдыха.  Запрещается управление транспортным средством в состоянии опьянения, в болезненном либо в утомленном состоянии.

Фото: пресс-службы
Источник: УГИБДД МВД по РС(Я)

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