В Чурапчинском улусе установлена первая свая жилого дома в селе Кытанах

В Чурапчинском районе проводится большая работа в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Напомним, что для обеспечения населения новым жильем была разработана программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилфонда, а также «Ветхое жилье». Программа расселения из ветхого и аварийного жилья начала свое действие еще в 2013 году. Ее цель – обеспечить население жильем с качественными условиями проживания, которые не представляют угрозы для жизни и здоровья человека.

Благодаря данной программе люди получат возможность переехать в новое жилье с оптимальными условиями переселения, наличием всех необходимых коммуникаций и благоустройства. Так, на прошлой неделе установлена первая свая 16 квартирного жилого дома в селе Кытанах.

Далее будут проведены работы в селе Чурапча, Сылан, в участках Кындал и Хахыйах. Для участия в программе переселения из ветхого и аварийного жилья необходимо решение комиссии, которое подтверждает непригодность квартиры для проживания людей. Это большое подспорье со стороны государства и муниципальных властей для создания условий комфортного проживания людей в сельской местности, в муниципальных образованиях.