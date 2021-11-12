В Чурапчинском улусе усилят разъяснительную работу по COVID-19

Главам муниципальных образований населенных пунктов улуса поручено провести организационные работы по подготовке к празднованию 100-летия ЯАССР, установить в наслегах баннеры и вывески с символом данного мероприятия, а также внести предложения в план мероприятий на 2022 год. Данное решение озвучение в ходе заседания Совета местного самоуправления Чурапчинского района.

Всего члены Совета рассмотрели 5 вопросов. В ходе заседания были заслушана информация заместителя главы улуса Николая Аммосова о ходе подготовки и проведения мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования ЯАССР в улусе, главного врача ЦУБ Артема Ксенофонтова о вакцинации населения против Ковид-19 в наслегах улуса, начальника управления Роспотребнадзора РС(Я) в Чурапчинском и Таттинском улусах Туйаары Кузьминой о введении дополнительных мер и требований в борьбе с Ковид-19, начальника управления финансов администрации улуса Таисии Брызгаевой о внесении изменений в методику расчета субвенций, уполномоченного по вопросам переписи ВПН-2021 в Чурапчинском улусе Алены Тимофеевой о ходе проведения Всероссийской переписи населения в улусе.

Заслушав и обсудив информацию, члены Совета приняли решение усилить разъяснительную работу среди населения о необходимости вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции. При этом рекомендовано обратить особое внимание на вакцинацию работников агропромышленного комплекса и лиц старше 65 лет.

Со специалистами наслегов будут проведены кустовые обучающие семинары по изменениям в законе в части расчета субвенций бюджета.

Также участниками заседания отмечена высокая организация при проведении переписи и хорошую работу переписчиков в наслегах улуса.