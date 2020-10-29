В Чурапчинском улусе усилена борьба с COVID – 19

В Чурапчинском улусе увеличивается количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Администрация улуса усиливает работу по защите здоровья граждан, по недопущению распространения COVID – 19 и призывает граждан соблюдать санитарно-гигиенические требования, а также режим самоизоляции.

По предписанию Управления Роспотребнадзора Республики Саха (Якутия) и по решению оперативного штаба республики по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в каждом муниципальном образовании организованы обсерваторы. Решением районного оперативного штаба в медицинских учреждениях открыты дополнительные койки для больных. В МБОУ ЦДТ «Радость» обустроен инфекционный стационар на 30 коек с провизорным отделением. Также предусмотрены места для проживания медицинских работников, работающих в красной зоне. Ранее были выделены МФСК имени А.И.Федотова, пришкольный интернат МБОУ Диринская СОШ «АГРО» имени И.Е.Федосеева.

Из резервного фонда улуса приобретены рециркуляторы для образовательных учреждений в количестве 206 штук на почти 4 млн.рублей. Кроме того, несколько партий дезинфицирующих средств для многоквартирных домов, предприятий, учреждений и расходные материалы для проведения анализов. Организована работа предприятий, которые по графику выделяют автотранспорт для медперсонала. Ранее администрацией района безвозмездно передано 50 противочумных костюма для медицинских работников, осуществляющих выезды на вызов больных на дом.

В улусе продолжает действовать масочный режим и режим бесконтактной работы. По инициативе общественников проведена акция «Мааската тик» и передано более 5 тысяч масок.

В каждом наслеге Чурапчинского улуса возобновлена работа волонтеров для оказания помощи пожилым людям, людям с ограниченными возможностями здоровья. Добровольцы помогают им в приобретении и доставке лекарств, продуктов первой необходимости.

Всем главам, сотрудникам администраций поселений, ответственным лицам по противодействию распространения коронавируса на территории Чурапчинского улуса поручено усилить разъяснительную работу о поведении в этот период, а также о соблюдении режима самоизоляции. Работодателям рекомендовано обеспечить условия самоизоляции сотрудников, прибывающих в улус из других субъектов страны на 14 дней.

Все планерные и организационные совещания администраций, оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Чурапчинском улусе проводятся в режиме видеоконференцсвязи. Также в улусе введены в практику прямые эфиры на официальной странице администрации МО «Чурапчинский улус» социальной сети Инстаграм.



