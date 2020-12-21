В Чурапчинском улусе торжественно открыли новые объекты

В последние дни уходящего года в Чурапчинском улусе торжественно ввели в строй новые объекты.

В селе Бахсы завершено строительство нового здания фельдшерско-акушерского пункта.

«Благодаря поддержке руководства республики, администрации улуса и министерства здравоохранения Якутии нам удалось реализовать этот проект. Новое здание ФАП построено на средства федеральной программы строительства медицинских объектов. Все медицинское сообщество улуса благодарны за ту всемерную поддержку, которая нам оказывается», — отметил главный врач Чурапчинской Центральной районной больницы Артем Ксенофонтов.

Благоустроенное здание, в котором теперь жители села будет получать медицинскую помощь построено из современных материалов и полностью оборудовано всем необходимым. До этого ФАП работал в старом здании.

В поселке Чурапча завершено строительство двух общежитий с 30 квартирами, а в селе Сылан введен в строй 22-квартирный дом. Красивые здания построены не только в срок, но и качественно.

Глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын отметил, дома построены силами предприятий наших земляков — ООО «Прогресс» под руководством Алексея Пинигина и ООО “Илин” — директор Иван Коротких. Ивану Коротких вручили награду «Почетный строитель Республики Саха (Якутия)», Алексею Пинигину – «Почетный гражданин Чурапчинского улуса».

В торжественных мероприятиях приняли участие заместитель министра строительства республики Евгений Афанасьев, представитель республиканской дирекции по строительству Владимир Скрыбыкин.

Администрация района благодарит руководство республики за поддержку в реализации федеральных программ. Желает всем новосёлам счастья, семейного уюта и здоровья.