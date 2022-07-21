В Чурапчинском улусе строят социальные объекты

В Чурапчинском районе строят социальные объекты по программе комплексного развития сельских территорий. В этом году планируется ввести сельский центр развития в селе Хадар, а в следующем – новое здание школы в селе Мындагай. С ходом строительных работ ознакомился премьер республики Андрей Тарасенко в рамках рабочей поездки в район.

Строительство нового здания школы на 120 мест в селе Мындагай началось в апреле 2022 года. Новую школу строят на месте ветхой деревянной школы. Сейчас 104 школьника села учатся в двух приспособленных помещениях. Завершить работы планируется в 2023 году. «Ранее были задержки, связанные с одобрением проекта на укрепление свай. Сейчас проект получен, рабочие нагоняют график», – сообщил представитель подрядчика.

По этой же программе в селе Хадар строят сельский центр развития, который ориентирован на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, организации досуга, проведение мастер-классов, методической помощи. Строительная готовность объекта составляет 47%. Рабочие завершили монтаж металлоконструкций, монолитного каркаса и установку внутренних инженерных сетей. Сейчас ведутся работы по каменной кладке наружных стен.

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Ранее глава республики Айсен Николаев отмечал, что в текущем году на исполнение госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» выделено более 1,33 млрд рублей. Программа на 96% реализуется за счёт федерального бюджета.

Напомним, в 2021 году по программе комплексного развития сельских территорий в Якутии введено 12 объектов капитального строительства, реализовано 16 мероприятий, направленных на улучшение качества жизни на селе.