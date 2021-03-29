В Чурапчинском улусе стартовали республиканские лыжные соревнования

Глава Чурапчинского улуса, председатель Федерации лыжного спорта улуса Андрей Ноговицын в эти выходные дал торжественный старт Республиканским лыжным соревнованиям, которые начались в селе Кытанах.

Ежегодно в селе проводятся соревнования по лыжному спорту в память известных спортсменов-лыжников улуса Дмитрия Барашкова и Олега Парфенова. На эти соревнования приехали лучшие лыжники республики, многие известные спортсмены.

«Лыжный спорт — один из самых популярных и массовых видов спорта в нашей республике. Большое количество якутян активно принимают участие в этом ярком спортивном празднике. Соревнования обьединили профессионалов, действующих спортсменов, ветеранов, просто любителей лыжного спорта и жителей, ведущих активный образ жизни. Имена наших легендарных «крылатых» спортсменов-лыжников улуса Дмитрия Барашкова и Олега Парфенова, их дела и достижения служат крепкой опорой для развитии лыжного спорта в улусе», — поделился Андрей Ноговицын и пожелал всем достойных спортивных побед.

Все мероприятия проходят с учетом соблюдения всех санитарных и противоэпидемиологических мер.

Отметим, что в Якутии с конца февраля идут соревнования по лыжным гонкам. Они начались с Алдана, далее этапы проходили в Мегино-Кангаласском улусе, городе Якутске и Чурапчинском районе.