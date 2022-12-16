В Чурапчинском улусе стартовал проект «Парта Героя»

Глава Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев дал старт патриотическому проекту партии «Единая Россия» под названием «Парта героя», где примут участие и учителя, и учащиеся улуса. Акция «Парта героя», поддержанная школьным сообществом и Всероссийской политической партией «Единая Россия», уже стала акцией общегосударственного масштаба.

В Чурапчинской гимназии им. С.К.Макарова в торжественной обстановке перерезана символическая красная лента в ознаменование старта проекта и открытия новой для школы парты — Парты Героя «Объединяя поколения».



Парта Героя – ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю отечества и/или являющимся героем нашего времени, его фотографией, биографией, героическим путем. Целью проекта является создание условий для формирования у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда.

Также на парте размещается QR-код для мобильных устройств, отсканировав который школьник попадет на официальный портал, где представлена информация о герое. Право сидеть за такой партой получают ученики, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие в жизни школы.

Уважительное отношение к истории Отечества, героическому прошлому, память о соотечественниках, отдавших жизнь во имя мирного будущего страны, — основа патриотического воспитания молодежи. Развившиеся из инициатив на местах, ставшие общероссийскими акции «Бессмертный полк», «Пост № 1», движение по присвоению школам имен героев крепят связь поколений, ответственность за судьбу страны.



Также на базе МБОУ «Чурапчинская гимназия имени С.К. Макарова» ежегодно проходит республиканский конкурс «Лучший учитель истории и обществознания» среди учителей-мужчин общеобразовательных учреждений Республики Саха (Якутия)» памяти ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного учителя РСФСР и ЯАССР, 1-го Почетного гражданина Чурапчинского района, «якутского Маресьева» Степана Кузьмича Макарова. Конкурс организован совместными усилиями СВФУ, Института развития образования и повышения квалификации им. С.Н.Донского-II, республиканского комитета профсоюза работников образования, управления Чурапчинского улуса и Чурапчинской гимназии им. С.К.Макарова.