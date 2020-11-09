В Чурапчинском улусе состоялся круглый стол, посвященный Сэhэн Боло

В Якутии отмечают 115–летие со дня рождения известного фольклориста, исследователя истории народа саха Сэhэн Ивановича Боло.

В день его рождения, 8 ноября 2020 года, в Чурапчинском улусе состоялся круглый стол «Пути решения и совместные способы взаимодействия публикации научного наследия С.И.Боло» посредством приложения Zoom.

Участники подчеркнули особое значение деятельности исследователя в музееведении, этнографии, археологии, фольклористике и обсудили вопросы увековечения научного наследия С.И.Боло, сохранения и публикаций архивных материалов. По итогам обсуждений выработаны рекомендации учреждениям и органам управления разных уровней по проведению мероприятий.

В работе круглого стола приняли участие глава муниципального образования Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын, председатель улусного собрания депутатов Чурапчинский улус Афанасий Захаров, начальник Управления культуры Чурапчинского улуса Дмитрий Попов, глава муниципального образования «Ожулунский наслег» Людмила Ефремова, ученые Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской Академии наук, Якутского музея им.Ем.Ярославского, представители администраций муниципальных образований Чурапчинского улуса, учреждений, краеведы и потомки С.И.Боло из Республики Беларусь, Республики Кыргыстан, США штата Нью-Йорк, из городов Санкт Петербург, Сызрань.

Организаторами мероприятия стали МО «Ожулунский наслег” Чурапчинский улус(район), МБОУ “Ожулунская средняя общеобразовательная школа”, школьный краеведческий музей имени Сэhэн Боло.