24.03.2021
14:00
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Якутия

В Чурапчинском улусе состоится спартакиада «Байанай күрэҕэ-2021»

С селе Диринг в местности озера Диринг Чурапчинского улуса 25 марта состоится комплексная Спартакиада  среди наслегов улуса «Байанай күрэҕэ-2021», приуроченная к Году здоровья и наступающему Дню охотника в республике. Организаторами, администрациями улуса и Хоптогинского наслега, также МБУ «УФКиС»», созданы все условия для проведения спартакиады команд наслегов за звание лучших охотников.

В состязаниях будут участвовать команды из наслегов улуса, кроме того, могут быть выставлены команды из организаций и предприятий. Соревнования будут проходить поэтапно, где будут состязаться по разборке/сборке охотничьего ружья на скорость, по командному прорубанию лунки на озере, по эстафетному бегу в полной охотничьей экипировке с преодолением полосы препятствий и.т.д.   

Из лучших участников соревнования будет отобрана сборная команда Чурапчинского улуса для участия в республиканских соревнованиях «Байанай күрэҕэ».

В программе улусной спартакиады предусмотрены развлекательные мероприятия для населения в виде «Розыгрыша» для зрителей во время подведения итогов соревнования.

Фото: Пресс-центр МО "Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО "Чурапчинский улус»
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