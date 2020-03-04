В Чурапчинском улусе снижена процентная ставка займов для предпринимателей

В Чурапчинском улусе районный Фонд поддержки предпринимательства начинает выдачу займов под 12% в годовых. Следует отметить, что новое положение снизило процентную ставку, так как раньше фонд выдавал займы предпринимателям под 18% в годовых.

По положению о предоставлении микрозаймов фондом поддержки малого предпринимательства района микрозаймы предоставляются, в первую очередь, для целей производства товаров и услуг, производства и переработки местной продукции, развития частных предприятий, позволяющие перейти их в категории субъектов малого предпринимательства, имеющих доступ к ресурсам банковской системы.

Такие займы выдаются лицам, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории улуса, возраст которых составляет не более 75 лет. Необходимым условием предоставления микрозайма является поручительство одного дееспособного и платежеспособного физического лица, кроме близких людей, возраст которых составляет не менее 21 года и не более 65 лет на момент исполнения обязательств по договору. Они должны иметь постоянную работу, где работают не менее шести месяцев и постоянно проживают в улусе. Руководство улуса держит в центре внимания поддержку и развитие сельских предпринимателей, учитывая их немалый вклад в экономику района.