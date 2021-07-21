В Чурапчинском улусе скоро заработает мусоросжигательная печь

Глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын заявил о скором запуске пилотного проекта Министерства ЖКХ и энергетики Якутии — мусоросжигательной печи. Сейчас специалисты из Рязанской области заканчивают последний этап работ по ее наладке, и после печь будет запущена в работу.

«От того, насколько эффективным окажется оборудование в сжигании твердых коммунальных отходов ( ТКО) в Чурапчинском улусе, зависит его внедрение и в труднодоступных малонаселенных пунктах других улусов республики», — отметил в ходе выезда на объект Андрей Ноговицын.

Разработчиком опытного образца мусоросжигательной печи стала местная компании ООО ОЭК «Эко-Энергия». В 2018 году она была запущена в эксплуатацию в рамках заключенного трехстороннего соглашения между министерством ЖКХ и энергетики, ГО «Жатай» и ООО ОЭК «Эко-Энергия». После успешно проведенного опытного запуска было получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, поэтому стало возможным дальнейшее использование печи. Главная ее задача — это уменьшение объемов захоронения отходов. Печь, осуществляя высокотемпературное сжигание несортированных ТКО, позволяет снизить объем отходов до 95 %. Годовая производительность установки достигает от 1000 – 50 000 куб. метров обезвреживаемых отходов.