В Чурапчинском улусе решили, как отпразднуют ысыах

«Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ дал муниципалитетам самостоятельно определить проведение долгожданного праздника Ысыах в районах исходя из эпидситуации. В прошлом году мероприятие не проводилось по всей республике. В этом году в связи с напряженной обстановкой по коронавирусной инфекции национальный праздник Ысыах в Чурапчинском улусе пройдет в онлайн-режиме», — рассказал глава Андрей НОГОВИЦЫН.

Основные церемонии пройдут с местности Магаайи. К культурной программе будут допущены только полностью вакцинированные участники с соблюдением всех санитарных и противоэпидемиологических требований — ношение масок, перчаток, обработка рук, помещений, соблюдение дистанции и иные не менее важные меры.

Отметим, что в Чурапчинском улусе отменены все массовые мероприятия, активно ведется вакцинирование населения, усилены меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, масочного режима, социальной дистанции, ведутся родительско-педагогические рейды и рейды ПДН и КДН для профилактики заболеваемости среди детей.