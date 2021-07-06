В Чурапчинском улусе разыгрывают «Приз за вакцинацию»

В Чурапчинском улусе продолжается массовая вакцинация населения для приобретения коллективного иммунитета. На 6 июля охвачено 41,7 % по всему району. Об этом сообщил главный врач ГБУ РС (Я) «Чурапчинская центральная районная больница им. П.Н. Сокольникова» Артем Ксенофонтов.

«Именно прививка является самой надежной защитой от COVID-19. В район поступила новая партия вакцины «Эпиваккорона». У нас в районе прививку против коронавирусной инфекции можно сделать в Чурапчинской центральной районной больнице. Если гражданин относится к категории маломобильных граждан, то бригада для вакцинации приедет на дом к пациенту. Также прививочные бригады выезжают в сельские поселения в наслега», — рассказал Артем Ксенофонтов.

Главный врач в очередной раз обращается к жителям района соблюдать масочно-перчаточный режим, социальную дистанцию и, конечно же, активнее прививаться.

Глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын особое внимание уделяет вопросам усиления профилактики и противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории улуса. Для повышения мотивации населения решением районного оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории улуса выделено из бюджета улуса 100 тысяч рублей тому наслегу, в котором количество привитых достигнет 70% до августа текущего года. Кроме того, вакцинированным выделяется 4 дня оплачиваемого отпуска.

Также прошедшие полный курс вакцинации участвуют в акции «Приз за вакцинацию». В августе будут подведены итоги и проведен розыгрыш — бесплатный медосмотр на получение справки для ГИБДД или получения лицензии на оружие.

Напомним, что вакцинация проводится бесплатно без записи и прикрепления с использованием российских вакцин. Перед процедурой осматривает врач. При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ, СНИЛС и полис ОМС. Адрес пункта вакцинации село Чурапча улица Макарова 9А. Время работы с 9 часов утра до 20 часов вечера. Перерыв с 12.30 по 14.00.