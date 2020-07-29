В Чурапчинском улусе разворачивается нешуточная борьба

В Чурапчинском улусе в самом разгаре работы по кормозаготовке сенокосной кампании 2020 года. Несмотря на сложные условия нынешнего сенокосного сезона, сельчане трудятся на сенокосных угодьях, а в крестьянских и подсобных хозяйствах — работают по наращиванию удоев молока для сдачи в заготовительные пункты и цеха.

Осенью улусная комиссия определит победителей соревнований между наслегами по заготовке сена. По оперативной сводке заготовки грубых кормов фактически скошено 14015,5 гектара сенокосных угодий, заготовлено 8962,1 тонн сена, что составляет 22,5% от плана.

Самый высокий показатель наблюдается в Кытанахском наслеге. Всего заготовлено 871 тонн сена, что составляет 48,1% от плана. Низкий показатель у наслегов Болугур – 273 тонн сена, что составляет 8,7% от всего плана и Чакыр — 367 тонн, то есть — всего 15,9 % от плана.

В улусе — самый разгар заготовки молока. В передовики вышли сдатчики молока наслегов Сылан (5,50 тонн за день), Ожулун (4,40 тонн), Соловьев (4,14 тонн). В селах Чурапча (1,22 тонн за день), Кытанах (1,54 тонн), Болтого (1,59 тонн) также, продолжается работа наращиванию удоев молока.