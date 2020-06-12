12.06.2020
10:23
43
Якутия
В Чурапчинском улусе раздали ленточки-триколоры
В Чурапчинском улусе Якутии активисты молодежи совместно с участниками движения «Волонтеры Победы» в канун Дня России на улицах раздали ленточки – триколор, мини-символ российского флага.
Данная акция призывает граждан к патриотизму, формирует у подрастающего поколения желание личного участия в изучении и сохранении Отечества.
Такая акция при поддержке администрации улуса стала традиционной для главного праздника нашей страны. Участниками акции соблюдены требования режима безопасности от пандемии.
Фото: Пресс-служба МО "Чурапчинский улус"
Источник: Пресс-служба МО "Чурапчинский улус"
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.06.2020
40
12.06.2020
88
12.06.2020
80
12.06.2020
105
12.06.2020
105
12.06.2020
104
12.06.2020
86
12.06.2020
388
12.06.2020
85
12.06.2020
105
12.06.2020
536
11.06.2020
721
11.06.2020
1151
11.06.2020
490
11.06.2020
409
11.06.2020
442
11.06.2020
419
11.06.2020
385
11.06.2020
2383
11.06.2020
360
11.06.2020
423
11.06.2020
388
11.06.2020
1069
11.06.2020
1491
11.06.2020
871
11.06.2020
1071
11.06.2020
367
11.06.2020
476
11.06.2020
460
11.06.2020
775
11.06.2020
881
11.06.2020
897
11.06.2020
3782
11.06.2020
2395
11.06.2020
438
11.06.2020
1441
11.06.2020
670
11.06.2020
393
11.06.2020
2015
11.06.2020
416
11.06.2020
498
11.06.2020
419
11.06.2020
797
11.06.2020
428
11.06.2020
379
11.06.2020
454
11.06.2020
387
11.06.2020
1163
11.06.2020
1745
11.06.2020
364
11.06.2020
398
11.06.2020
467
11.06.2020
493
11.06.2020
1314
10.06.2020
407
10.06.2020
573
10.06.2020
1244
ТОП НОВОСТИ
06.06.2020
8102
08.06.2020
6028
08.06.2020
5864
11.06.2020
3783
09.06.2020
3739
06.06.2020
3713
07.06.2020
3633
10.06.2020
3446
10.06.2020
3388