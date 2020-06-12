12.06.2020
10:23
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Якутия

В Чурапчинском улусе раздали ленточки-триколоры

В Чурапчинском улусе Якутии активисты молодежи совместно с участниками движения «Волонтеры Победы» в канун Дня России на улицах раздали ленточки – триколор, мини-символ российского флага.

Данная акция призывает граждан к патриотизму, формирует у подрастающего поколения желание личного участия в изучении и сохранении Отечества.

Такая акция при поддержке администрации улуса стала традиционной для главного праздника нашей страны. Участниками акции соблюдены требования режима безопасности от пандемии.

Фото: Пресс-служба МО "Чурапчинский улус"
Источник: Пресс-служба МО "Чурапчинский улус"
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