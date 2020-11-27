В Чурапчинском улусе проводится Декада инвалидов

В Якутии проходит декада, приуроченная к Международному дню инвалидов. Ежегодно в Чурапчинском улусе в рамках этого дня проводится Декада инвалидов улуса, направленная на привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями. Главная цель Декады — повышение активной жизненной позиции людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, обращение внимания общества на решение их проблем, принятие дополнительных мер поддержки инвалидов, а также оказание содействия проводимым ими мероприятиям.

Глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН отметил, что жители улуса с ограниченными возможностями здоровья являются ярким примером сильной воли к жизни, активного участия в общественной жизни родного села и улуса.

В этом году Декада проводится с 24 ноября по 2 декабря в онлайн-режиме. Все мероприятия, конкурсы и приветствия проводятся в дистанционной форме, в том числе будут и «прямые эфиры» с площадки редакции улусной газеты «Саҥа олох» с участием руководителей учреждений и организаций, специалистов улусных управлений, курирующих вопросы социальной защиты людей с инвалидностью. Так, 27 ноября с 19.00 часов в «прямом эфире» выступят специалисты улусного управления Пенсионного фонда, Центра занятости, улусного филиала социального страхования по направлениям работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, ответят на волнующие их вопросы. 1 декабря состоится диалог со специалистами управления социальной защиты населения, далее в плане — встреча на «прямом эфире» с главным врачом ЦРБ.

Жители улуса, поддержав призыв руководства и администрации муниципального района, оказали помощь около 50 семьям с инвалидами 1 группы и с детьми с инвалидностью, обеспечив их льдом для питьевой воды. «Дари добро, и тогда ты сможешь изменить мир к лучшему» – вот негласный девиз тех, кто на стороне людей с ограниченными возможностями. Семьи инвалидов безмерно благодарны тем, кто от всей души оказал такую поддержку и посильную помощь.

Со стороны государства из года в год совершенствуется и развивается система социальной защиты, поддержки и помощи инвалидам и сейчас им возможно все: получить образование, трудоустроиться на интересную работу и найти себя. Ежегодно проводимая Декада инвалидов помогает изменить устоявшееся мнение о том, что люди с ограниченными возможностями неспособны к жизни в обществе.