В Якутии проходят соревнования отцов и сыновей «Аҕа күрэҕэ — 2022»

Сегодня, во второй день, команды соревнуются по распилке и заготовке дров. В этом году в мероприятии, приуроченном ко Дню отца и Дню сына, принимают участие 17 команд. Напомним, что XXII Республиканские соревнования отцов и сыновей «Аҕа күрэҕэ-2022» проводятся в селе Сылан Чурапчинского улуса – на малой родине прошлогодних победителей, многодетной семьи МАКАРОВЫХ.

В первый день команды состязались в соревнованиях «Чай на костре», «Прорубание проруби», «Оттеска бревна» и «Залезание на столб». Также жюри рассмотрело визитные ролики команд, сообщает пресс-служба минтруда Якутии.

В первом туре соревнований отцы с сыновьями проверили свою скорость и умение разжечь костёр в походных условиях. Командам необходимо было в кратчайшие сроки заколоть дрова и разжечь ими костёр, чтобы вскипятить полное ведро воды. В этом туре первой вода вскипела у Якова КРИВОШАПКИНА с сыном Михаилом из Чурачинского района. Второй стала также Чурапчинская команда — Виктор и Ян ЕГОРОВЫ. Третьим вышла команда Альберта и Василия ДАНИЛОВЫХ из Горного района.

После разогрева за костром команды принялись состязаться в прорубании проруби. В данном туре великолепный тандем показала команда Мегино-Кангаласского района — Владимир ВАСИЛЬЕВ с сыном Альфредом. На второе место вышли Андрей и Георгий ВИНОКУРОВЫ из Намского района. Третье место взяли Яков КРИВОШАПКИН с сыном Михаилом из Чурапчинского района.

Самым сложным туром дня стало обтесывание бревен. Тут быстрота работы зависела не только от силы отца, но и от сноровки и скорости сына. Для того, чтобы отец быстро оттесал бревно до нужной толщины, сын должен его крепко держать и в нужный момент разворачивать, периодически измеряя ширину. В данном туре самой быстрой и слаженной оказалась команда Таттинского района — Петр ЧУПРОВ с сыном Арсентием. Вторым бревно очистили Николай и Аркадий ФЕДОРОВЫ из Амгинского района. На третье место вышли Владимир и Александр ДМИТРИЕВЫ из Вилюйского района.

Изрядно уставшие, но полные боевого настроя и спортивного азарта, команды приступили к завершающему соревнованию первого дня — по очереди отец с сыном залезали на столб. Тут и юноши, и их отцы показали отличную физическую форму и упорство характера. Команды залезали на верхушку 7-метрового бревна и касались отметки в 5 метрах над землей. В данном туре самой быстрой оказалась команда Александра и Арсентия ВИНОКУРОВЫХ. Вторыми по быстроте стали Владимир и Альфред ВАСИЛЬЕВЫ из Мегино-Кангаласского района. Третье место взяли Яков и Михаил КРИВОШАПКИНЫ.

Все этапы продуманы так, что задания должны выполняться вместе отцом и сыном. Сама природа проверила мужчин на выносливость. Соревнования проходили на открытой местности — на озере, где в лицо участникам дул сильный ветер и шел снег.

Вечером для участников и гостей соревнований прошел «Вечер дружбы», где участники смогли поближе познакомиться друг с другом, обменяться опытом.

Команда, занявшая третье место, получит специальный приз главы Чурапчинского улуса — жеребёнка. Отец и сын, занявшие второе место, выиграют мотоцикл. Абсолютные чемпионы XXII Республиканских соревнований отцов и сыновей «А5а курэ5э — 2022» получат в качестве главного приза квадроцикл. Другие участники также будут награждены специальными призами от организаторов и партнёров соревнований.

https://sakhalife.ru/v-sylane-otkryty-respublikanskie-sorevnovaniya-otczov-i-synovej-a5a-kure5e/