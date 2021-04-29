В Чурапчинском улусе продолжат поддержку «семейной экономики»

В рамках реализации проекта по поддержке семейной экономики в этом году в Чурапчинском улусе нуждающиеся семьи поддержат домашним скотом. В улус прибыла поставка 425 голов свиней. Следующая партия будет в конце мая, после открытия переправы.

Надо отметить, что поставки были обеспечены личными подсобными хозяйствами — 283, и фермерами — 142 головы.

Муниципальный проект «Семейная экономика» реализуемый с прошлого года получил широкий отклик у населения. Он предусматривает помощь хозяйствам зернофуража и комбикормов для обеспечения зимовки лошадей и крупного рогатого скота, поддержку многодетных семей и граждан пожилого возраста. Инициативу чурапчинцев одобрил глава республики Айсен Николаев.

Летом были выделены земельные участки для выращивания картофеля и овощей, что стало хорошим подспорьем для граждан. Для ребят из многодетных семей был организована помощь для детей, которые были занятых в проекте «Семейная экономика». Они были обеспечены продуктами питания.

Одним из направлений проекта является обеспечение домашних хозяйств скороспелыми видами сельскохохозяйственных животных для разведения. Это послужит развитию в улусе новых отраслей — кролиководства, птицеводства, пчеловодства и др.

Также проходит цикл мастер-классов «Урожай-2021», на которых опытные агрономы делятся с жителями знаниями по выращиванию рассады, грамотному уходу за овощными культурами.