В Чурапчинском улусе продолжается кормозаготовка

В этом году в наслегах Чурапчинского улуса Якутии раньше обычного приступили к сенокосу. По оперативной сводке заготовки грубых кормов Чурапчинского улуса на 20 июля по улусу скошено более 7,5 тысяч гектара сенокосных угодий, заготовлено более 3,6 тысяч тонн сена. Ожулунский наслег выполнил 19,8% от плана, Болтоно –15,4%, Мугудай — 13,7 % , Телей – 12,1%; Сылан — 11,5%, Бахсы – 9,3%, Алагар — 8%.

Глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН на очередном заседании Оперативного штаба по кормозаготовке на 2020 год поручил, несмотря на суровые условия сенокосного сезона, обеспечить все возможное для заготовки годового запаса сена в улусе.

«В начале августа будет выработан прогноз того, сколько заготовлено и сколько сена не хватает и исходя из этого принимать решения по кормозаготовке для зимовки скота. Дополнительно нужно организовать мобильные бригады, добиться в наслегах Бахсы, Алаҕар, Мугудай, Диринг, прикрепленных в островным сельхозугодьям, добиться достичь ими плановых показателей», — отметил глава района.

По итогам обсуждений и обмена мнениями КУМИ поручено провести совместно с МИЗО РС(Я) работу по аренде островов г. Якутска, подготовить проект распоряжения о разрешении свободного сенокошения. СХПК «Чурапча» рекомендовано в связи со сложной ситуацией по заготовке сена перечислить авансом всем организованным хозяйствам оплату за молоко за июль и август 2020 года,также имеющим договор контрактации молока, организовать работу по поставке ГСМ со скидкой. Заместителю главы улуса ЕГОРОВУ А.Г. поручено разработать и предоставить на утверждение оперштаба улуса Положение о соревновании между наслегами по заготовке сена. Улусному управлению сельского хозяйства поручено организовать мобильную бригаду по очистке кустарников.