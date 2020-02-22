В Чурапчинском улусе принята новая концепция развития сельского хозяйства

В Чурапчинском улусе обсудили проект новой «Концепции развития сельского хозяйства и план мероприятий на текущий год». Отметим, что в районе 2020 год объявлен Годом сельского хозяйства.

Глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын, возглавляющий Экономический совет района, отметил, что принятие Концепции обеспечит создание условий перехода к новым реалиям. В соотвествии с документом в районе планируют создать условия по переходу к новым правилам субсидирования в целом в АПК улуса, в коллективном и мелкотоварном хозяйствах буду проведены организационные работы с перспективой вовлечения частного сектора в организованные агро-хозяйства. Не останутся вне внимания малые формы хозяйствования, развитие которых будет способствовать увеличению доходов и занятости населения улуса.

По итогам обсуждений решено до середины марта принять Порядок предоставления грантовой поддержки сельхозтоваропроизводителям в рамках реализации муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Чурапчинского района на 2019-2020 г.г.». Главам наслегов рекомендовано принять активное участие в реализации данной Концепции.

В работе Совета приняли участие заместители главы улуса, руководители и начальники управлений сельского хозяйства, финансов и экономики, образования и культуры, экономисты.