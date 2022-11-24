В Чурапчинском улусе презентован пилотный проект «Сир Ийэ»

В Чурапчинском улусе проведен круглый стол специалистов сельского хозяйства, где глава района Степан Саргыдаев презентовал пилотный проект «Сир Ийэ». Общая сумма проекта составит 315 млн 508 тысяч рублей из федерального, республиканского, местного и внебюджетного финансирования.

В рамках данного проекта на 2023-2025 г.г. будет вестись работа, направленная на сохранение и увеличение поголовья крупного рогатого скота и лошадей, расширение посевов сельскохозяйственных культур, увеличение продукции растениеводства.

К концу 2025 года по итогам реализации проекта площадь посевных увеличится на 23 %, будет равна 2542 га; количество поголовья КРС увеличится на 3%, что составит 19242 голов скота, количество дойных — на 11%, что составит 8209 голов; количество лошадей – на 2% (16810 голов). И соотвественно увеличится общий объем заготовки молока и мяса, производства молочной и мясной продукции.

Также увеличится заготовка кормов для скота на 50%; заготовка сена на территории улуса увеличится в 2 раза (с 22740 тонн до 46997 тонн сена).

В рамках пилотного проекта «Сир Ийэ» приняты планы мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий, восстановления пашен, определены площади сельскохозяйственных земель для этих целей, мероприятий для развития стабильной кормовой базы для животноводства и коневодства, модернизация семеноводства, семеноводство районированных сортов многолетних трав, работы против саранчовых вредителей, развития кормопроизводства и критерии успеха реализации проекта «Сир Ийэ». Например, по плану мероприятий для развития стабильной кормовой базы для животноводства и коневодства в улусе на заброшенных пашнях посеют злаковые и бобово-злаковые травосмеси для реконструкции их в сенокосы и пастбища, будут проводится культуртехнические работы на сенокосных угодьях, соблюдать приемы рационального сенокошения и своевременные сроки уборки с целью сохранения качества и питательности кормов, восстановят заброшенные пашни под кормовые культуры для увеличения производства сенажа и силоса и многое другое.

В ходе заседания комиссии по аграрной политике и предпринимательству и Экономического совета при главе улуса приняты рекомендации для дальнейшего развития и модернизации сельского хозяйства Чурапчинского улуса на современном уровне.

Глава района Степан Саргыдаев за вклад в развитие сельского хозяйства в улусе, активную общественную деятельность знаком отличия муниципального образования «За добросовестный труд» наградил специалистов сельского хозяйства Марию Анемподистову с Арылахского наслега, Наталью Кузьмину с Болугурского наслега, грамотой главы муниципального образования района награждена специалист сельского хозяйства Мугудайского наслега Ульяна Слепцова, также вручены юбилейные знаки «100-летие Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)».

Приказом Министерства сельского хозяйства Якутии за большой вклад в развитие сельского хозяйства республики и в связи со 100-летием образования Министерства сельского хозяйства Республики нагрудным знаком «Отличник сельского хозяйства Республики (Якутия)» награждена глава крестьянского фермерского хозяйства «Саргыдай» Станислав Сивцев, почётной грамотой Министерства награждён глава крестьянского фермерского хозяйства «Сергеев» Иван Сергеев, грамотой главы улуса с серебряным нагрудным знаком — глава крестьянского хозяйства «Игнатьев» Павел Игнатьев, грамотой главы улуса награждён зоотехник крестьянского хозяйства «Комплекс» Александр Тимофеев.