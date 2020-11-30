В Чурапчинском улусе презентован интересный проект

В Чурапчинском улусе презентовали проект «Виртуальный тур по событиям Великой Отечественной войны для детей и подростков» в Музее истории и этнографии имени А.А.Саввина. Проект реализован на средства гранта президента России. Автором является научный сотрудник музея Ольга ЯДРЕЕВА.

«Мы уделяем особое внимание сохранению и увековечиванию памяти наших земляков. Этот проект предназначен, в первую очередь, для детей и подростков для воспитания в них патриотических чувств и приобщению их к культурно – историческим ценностям. Мы рады, что проект реализован в юбилейный год Великой Победы», — подчеркнул глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН.

Проект представляет собой интерактивную карту, где представлен весь жизненный путь известных ветеранов войны Чурапчинского улуса: первой женщины летчицы народа саха ЗАХАРОВОЙ Веры Кирилловны, известного полевого хирурга БРЫСКАЕВА Дмитрия Титовича, знаменитого артиллериста ПРОТОДЬЯКОНОВА Гавриила Дмитриевича и кавалера пяти боевых орденов, сапера-инженера ФЛЕГОНТОВА Семена Дмитриевича, чья история жизни отражена скрупулезно с момента рождения до мирного времени после войны, с указанием боевого пути с метками, где был совершен тот или иной подвиг, а также с экспонатами наградных документов, с 3D-изображением его боевого орудия.

«2020 год является юбилейным для нашего улуса – 100 лет со дня рождения Захаровой В.К., 110 лет со дня рождения Протодьяконова Г.Д. Помимо информации о вышеуказанных героях здесь будут и другие не менее важные материалы об истории и культуре Чурапчинского улуса. Данный проект и новое оборудование будут хорошим подспорьем для проведения интереснейших экскурсий в музее истории и этнографии имени А.А.Саввина», — рассказал директор музея Юрий ТОЛСТОУХОВ.

В музее при помощи технологии дополненной реальности посетители могут увидеть рядом с собой изображение в полный рост того или иного героя со своим боевым орудием.