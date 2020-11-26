В Чурапчинском улусе появится коворкинг-центр

В Чурапчинском улусе создается коворкинг-центр «Киин». Между районным домом народного творчества «Айылгы» и общественным советом в области развития культуры, искусства, социально-культурной и общественной деятельности МО «Чурапчинский улус подписано соглашение. В соответствии с этим документом на базе Дома народного творчества «Айылгы» будет создано единое культурно-информационное пространство.

«Единое информационное пространство в сфере культуры, искусства, социально-культурной и общественной деятельности станет системой взаимодействия между органами муниципальной власти, учреждениями разных уровней и общественными организациями. С помощью этого проекта станет легче выстраивать коммуникацию со всеми потенциальными посетителями на всех уровнях», — прокомментировал глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын.

В совместной работе примут участие фольклорное объединение «Кустук сэттэ өҥүнэн», филиал Ассоциации «Олонхо» Республики Саха (Якутия) в Чурапчинском улусе, общественное движение «Матери России» МО «Чурапчинский улус (район)», Чурапчинская улусная общественная организация Якутской республиканской региональной организации Всероссийского общества инвалидов, координационный совет молодежи при Главе МО «Чурапчинский улус (район)», Совет ветеранов боевых действий Чурапчинского района, руководитель Березкин Илья Сергеевич и общественное объединение «Совет мужчин «Эркин» МО «Чурапчинский улус (район)».

В рамках торжественного мероприятия прошел круглый стол, где обсудили дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество и укрепление дружеских партнерских связей во благо развития проекта.