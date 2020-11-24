В Чурапчинском улусе построили более 30 коровников

В этом году в Чурапчинском улусе построили и ввели в эксплуатацию 32 коровника для более чем тысячи голов КРС, из них 15 в крестьянских хозяйствах.

«С внедрением новых механизмов и усовершенствованием господдержки сельского хозяйства в нашем районе стало возможно такое массовое строительство таких объектов. Все новые постройки позволят улучшить условия труда наших сельчан. В дальнейшем с расширением хозяйств появятся дополнительные рабочие места, а это главный залог развития в наслегах», – отметил глава Андрей Ноговицын.

Только в одном селе Телей завершили строительство семи коровников. Семья Борисовых из села Телей на грантовые средства около 500 тысяч рублей построила коровник на 50 голов крупного рогатого скота и лошадей. В день получают около 200 центнеров молока.

«Мы до сих пор доим своих коров. В связи со вводом нового коровника мы думаем прикупить молодняк, что будет большим подспорьем в развитии нашего хозяйства», — делится Вера Борисова.

Семья Алексеевых в этом году стала победителем конкурса по программе «Агростартап» и получила около 5 млн. рублей. На эти средства семья построила коровник на 50 голов, дополнительно купила скот и технику.

«Мы построили хотон на 50 голов, купили дополнительно 17 дойных коров, ведь у нас всего было 12 дойных коров. Теперь у нас есть 47 голов скота. В хозяйстве, кроме нас, есть работники, один — тракторист, другой — дояр», — с воодушевлением рассказывает глава семейства Руслан Алексеев.

Жители Чурапчинского улуса выражают благодарность руководству республики, муниципальному району и улусному управлению по развитию сельского хозяйства за поддержку и большую работу по оказанию помощи в участии в различных грантовых и программных конкурсах сельскохозяйственного направления.