03.08.2022
11:26
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Судебная хроника

В Чурапчинском улусе полицейский подделал заявление потерпевшей

Прокуратура Чурапчинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры, проведенной в ходе осуществления надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.

В суде установлено, что подсудимый, занимая должность участкового уполномоченного полиции, в ходе проведения процессуальной проверки по сообщению о преступлении в отношении пожилой женщины, ставшей жертвой мошенничества, подделал от имени потерпевшей заявление о том, что причиненный ущерб является для нее малозначительным.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с установлением испытательного срока на 1 год с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина.

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