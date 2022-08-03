В Чурапчинском улусе полицейский подделал заявление потерпевшей

Прокуратура Чурапчинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 (служебный подлог), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры, проведенной в ходе осуществления надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.

В суде установлено, что подсудимый, занимая должность участкового уполномоченного полиции, в ходе проведения процессуальной проверки по сообщению о преступлении в отношении пожилой женщины, ставшей жертвой мошенничества, подделал от имени потерпевшей заявление о том, что причиненный ущерб является для нее малозначительным.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с установлением испытательного срока на 1 год с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.