15.12.2022
16:46
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Происшествия

В Чурапчинском улусе погиб подросток

Сегодня, 15 декабря стало известно, что в Чурапчинском улусе погиб 13-летний подросток.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РС(Я), проводится процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины смерти.

По неофициальным данным, причиной гибели ребенка, возможно, является переохлаждение.

Источник: пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я)

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