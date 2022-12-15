В Чурапчинском улусе погиб подросток

Сегодня, 15 декабря стало известно, что в Чурапчинском улусе погиб 13-летний подросток. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РС(Я), проводится процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины смерти. По неофициальным данным, причиной гибели ребенка, возможно, является переохлаждение.

Источник: пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я)

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