15.12.2022
16:46
561
Происшествия
В Чурапчинском улусе погиб подросток
Сегодня, 15 декабря стало известно, что в Чурапчинском улусе погиб 13-летний подросток.
Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РС(Я), проводится процессуальная проверка, в рамках которой будут установлены обстоятельства и причины смерти.
По неофициальным данным, причиной гибели ребенка, возможно, является переохлаждение.
Источник: пресс-служба СУ СК РФ по РС(Я)
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