В Чурапчинском улусе отмечают День республики

В День Республики Саха (Якутия), 27 апреля, в Чурапчинском улусе состоялось возложение венков памятнику видным, государственным, общественно-политическим деятелям в селе Чурапча и проведен торжественный митинг с участием руководства района.

«Важно продолжать славные традиции преемственности, заложенные основателями республики Максимом Кировичем Амосовым, Платоном Алексеевичем Ойунским и их соратниками. Наш земляк, выдающийся политический деятель Иван Винокуров посвятил свою жизнь становлению государственности в Якутии и развитию в ней образования, промышленности, экономики и внешних связей. Для нас всех они являются примером того, как человек должен работать во имя своего народа. На протяжении многих лет Чурапчинский улус вносит свою лепту в дальнейшее развитие Якутии», — поздравил глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН.

В ходе торжественного митинга вручены государственные награды деятелям культуры, образования, науки, медицины, народного хозяйства улуса.

Все мероприятия прошли в усеченном формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Для жителей был организован прямой эфир с мероприятия.