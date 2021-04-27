27.04.2021
12:45
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Якутия

В Чурапчинском улусе отмечают День республики

В День Республики Саха (Якутия), 27 апреля, в Чурапчинском улусе состоялось возложение венков памятнику видным, государственным, общественно-политическим деятелям в селе Чурапча и проведен торжественный митинг с участием руководства района.

«Важно продолжать славные традиции преемственности, заложенные основателями республики Максимом Кировичем Амосовым, Платоном Алексеевичем Ойунским и их соратниками.  Наш земляк, выдающийся политический деятель Иван Винокуров посвятил свою жизнь становлению государственности в Якутии и развитию в ней образования, промышленности, экономики и внешних связей. Для нас всех они являются примером того, как человек должен работать во имя своего народа. На протяжении многих лет Чурапчинский улус вносит свою лепту в дальнейшее развитие Якутии», — поздравил глава Чурапчинского улуса Андрей НОГОВИЦЫН.

В ходе торжественного митинга вручены государственные награды деятелям культуры, образования, науки, медицины, народного хозяйства улуса. 

Все мероприятия прошли в усеченном формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Для жителей был организован прямой эфир с мероприятия.

Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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