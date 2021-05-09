В Чурапчинском улусе отмечают 76 годовщину Победы в Великой Отечественной войне

В Чурапчинском улусе проходят торжественные мероприятия в честь Дня Победы. Руководство улуса возложило цветы на Мемориальном комплексе, посвященном воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ, и чурапчинцам, принудительно сосланным с родных мест в северные районы республики в 1942-1944 гг.

9 мая состоялся митинг, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Из-за ограничительных мер на торжество собрались немногочисленные участники. Прямую трансляцию с главной площади села Чурапча могли, не выходя из дома, посмотреть все желающие, через социальные сети. Память о погибших воинах почтили минутой молчания.

В этот день глава района Андрей Ноговицын по телефону поздравил единственного в Чурапчинском улусе участника Великой Отечественной войны Петра Терентьевича Карсанаева. Ветерану передали благодарственное письмо, сертификат от администрации улуса, памятные сувениры, поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина и главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева.