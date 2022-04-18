В Чурапчинском улусе открыта Стелла, посвященная участникам переселения

В Болтогинском наслеге Чурапчинского улуса в местности близ участка Кындал 16 апреля открыли стеллу, посвященную участникам переселения колхозников из участка Кындал. Это были 4 колхоза: «Куйбышев», «Кыһыл сиэмэ» («Красное семя»), «Кыһыл үүнүү» («Красный урожай»), «Кыым» («Искра»). По сравнению с другими наслегами было переселено самое большое количество людей — 441 человек. Среди них были дети от 1 года и старики 83 лет. Ранее, еще в канун 70-летия Переселения жителей Чурапчинского улуса, был воздвигнут памятник «Мать и дитя». В этом году на память 80-летия установили стелу с именами всех переселенных.

На открытии выступили председатель улусного Совета народных депутатов Афанасий Захаров, председатель совета ветеранов улуса Татьяна Матвеева, директор музея имени Андрея Андреевича Саввина Юрий Толстоухов, глава села Болтонго Варвара Васильевна Макарова. В открытия стеллы приняла участие и Монастырева Елена Егоровна, которая родилась в Кобяйском улусе в те годы, когда переселенные люди жили и работали в этом улусе. Жители Болтогинского наслега и участка Кындал, также сотрудники администрации наслега почтили память переселенных колхозников.

Всего из Чурапчинского района на север были переселены 41 колхоз, 1655 хозяйств, 4988 человек, в том числе 990 детей. Насильственность и ошибочность чурапчинского переселения официально на республиканском уровне была признана только в 1991 году.

