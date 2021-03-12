В Чурапчинском улусе открыт фитнес-центр

Руководство Чурапчинского улуса всячески приветствует и поощряет новые виды малого бизнеса на территории населенных пунктов. В последнее время успешно начинает набирать обороты предоставление услуг тренажерных залов.

«В 2019 году проходил спортивный конкурс, в котором участвовала моя супруга. Она стала победительницей среди 50 женщин. Благодаря тренировкам в клубе за 2 месяца она скинула более 25 кг и выиграла главный приз. После этого у нас возник вопрос «почему мы не можем открыть такое же дело у себя на Родине», — рассказал руководитель Николай ДЬЯЧКОВСКИЙ.

В Год здоровья в республике и в Чурапчинском улусе семья Дьячковских открыли новый бизнес и помогают желающим заниматься своим здоровьем. Для этого начинающие предприниматели арендовали здание, сделали ремонт, купили инвентарь.

В улусе все больше внимания стали уделять здоровому образу жизни: физической активности, правильному питанию. Несмотря на то, что идея открыть такой вид предпринимательской деятельности не новая, востребованность на такой вид услуг с каждым годом лишь возрастает.

Напомним, что в Чурапчинском улусе принят план работы по защите, сохранению и профилактике здоровья населения улуса, создан Фонд здравоохранения и проводится ряд мероприятий.